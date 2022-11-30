Загинув підліток та жінка: росіяни обстріляли Білопілля і Херсон. 280 доба на фронті

росіяни обстріляли місто Білопілля на Сумщині. Загинув підліток. Зруйнована інфраструктура, зокрема лікарня. Окупанти вкотре обстріляли і Херсон. В результаті загинула сімдесятирічна жінка, один мешканець отримав поранення. Завдали ударів по цивільних об’єктах на Харківщині та Донеччині. У Генштабі повідомляють – загроза масованих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури досі зберігається по всій території України.

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