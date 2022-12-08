Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.12.2022

08.12.2022 8:13
Оперативна інформація станом на 06.00 08.12.2022 щодо російського вторгнення
Слава Україні! Розпочалася двісті вісімдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
За минулу добу противник завдав 7 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Хрінівка і Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Улиця, Чернацьке і Середина Буда на Сумщині.
На Слобожанському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Амбарне, Бологівка, Дворічна, та Кам’янка Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе, Харківської області та Стельмахівка і Андріївка на Луганщині.
На Лиманському напрямку зафіксовано вогневе ураження ворогом районів Греківки, Макіївки і Площанки Луганської області та Тернів, Діброви і Григорівки на Донеччині.
На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник не полишає спроб іти в наступ. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині.
На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, проводить посилення угруповання військ. Зафіксовано артилерійське ураження більш як 15 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них – Золота Балка, Качкарівка, Львове, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське Херсонської області. Також під вогонь потрапили острів Білогрудий та міста Херсон і Миколаїв.
За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись.
На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
В той же час наші воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136” та розвідувальний дрон “Орлан”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу,
позицію артилерії та 2 склади боєприпасів противника.
Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

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