Окупанти б’ють ракетами по Харкову та Херсону. ЗСУ на підступах до Кремінної . 308 доба на фронті

28.12.2022 17:30

ЗСУ за крок до звільнення Кремінної на Луганщині. Втім Бахмутський і Авдіївський напрямки все ще залишаються найгарячішими точками в Україні. З самого ранку окупанти вдарили ракетами по Харкову. Також протягом минулої доби ворог гатив і по Херсону. Як міста України оговтуються від наслідків ворожих обстрілів? Та чому Британське Міністерство оборони вважає, що армія рф слабшає з кожним днем? Наш традиціний оглядовий сюжет.

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