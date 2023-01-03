росіяни знищили льодову арену «Альтаїр» у Дружківці. 314 доба на фронті

Армія рф знищила льодову арену «Альтаїр» у Дружківці. Зранку на Донеччині окупанти поцілили по житлових кварталах. 1 людина загинула, ще 5-поранені. Майже 80 разів ворог обстріляв Херсонщину – є двоє загиблих. Наші військові дають гідну відсіч ворогу. У Сватовому на Луганщині вони підірвали рашистський склад із боєкомплектами. А спочатку цього року збили 100% дронів камікадзе. Про ситуацію в Україні – далі наш традиційний огляд

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