Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні є нові й потужні результати від нашого дипломатичного марафону.

Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень, і я дякую Президенту Макрону за це лідерство.

Отримаємо більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців.

Саме перед новим «Рамштайном» такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей.

Хочу подякувати сьогодні Данії – після розмови з пані Прем’єр-міністром Фредеріксен. Поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою – жодного шансу на реванш для терористів.

Я почув сьогодні тверду підтримку України з боку Данії, готовність разом посилювати наші позиції в боротьбі проти агресії. І дуже важливо, що цього року Данія захищатиме безпеку та інтереси Європи й міжнародне право так само, як і після 24 лютого.

Говорив сьогодні з Президентом Румунії. Це була змістовна й різнопланова розмова. Я подякував пану Президенту за той рівень співпраці, якого ми досягли минулого року. Це стосується й політичної співпраці, і оборонної, і економічної також. Ми зробили дуже багато разом для захисту Чорноморського регіону. Впевнений, що цього року зробимо ще більше.

Як я вже говорив, щодня продовжуватиму таку дипломатичну активність – цей марафон переговорів із лідерами держав-партнерів та друзями України по всьому світу. На будь-яку нову спробу агресора додатково мобілізуватись і кинути проти України щось іще ми вже відповідаємо й будемо відповідати дуже конкретно й дієво. Саме тим, що необхідно на полі бою та для захисту всієї території нашої держави.

Кожен із наших партнерів володітиме цілком конкретною інформацією про потреби нашого захисту. А мета у нас у всіх одна: швидше покінчити з російською агресією, швидше відновити надійний і довготривалий мир.

З усіма лідерами проговорюємо нашу ініціативу – нашу формулу миру. Це десять чітких пунктів. Усі безпекові елементи, наша територіальна цілісність, повне виведення російських військ із території України та повне гарантування справедливості, тобто покарання всіх винних у цій агресії та в злочинах проти України й українців, а також компенсація всіх завданих Україні збитків за рахунок активів держави-терориста.

Хочу сьогодні відзначити наших бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР «Шаман», а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України завдають ворогові численних втрат і вибивають окупантів із позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат, і я дякую за нього.

Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора. Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року – а наші оборонці знову демонструють успіхи. Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині – вони роблять це й зараз. І кожен такий день із нашими успіхами – це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну. Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності всім у Росії, доведеться це забезпечити максимально.

І треба розуміти, наскільки це складне й болісне завдання. Але інакше не можна. Терористи мають програти попри все, що вони пробують зробити для свого посилення.

Я дякую нашим оборонцям Бахмутської фортеці!

Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск на Соледарському напрямку й захищають позиції!

Я дякую, звичайно, всім тим нашим бійцям, які дають доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави!

Я дякую всім, хто воює за Україну!

Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!