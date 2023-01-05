Війна закінчиться, коли російські солдати або підуть, або ми їх виженемо – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні був черговий активний дипломатичний день – іще чотири лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби й про найближчі плани держави-терориста.

Росії не вдасться приховати в тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України та всієї Європи. Світ знатиме в усіх деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо.

І щоденно зміцнюємо оборону України.

З усіма лідерами обговорюю обовʼязково дві речі: більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії, та більше захисту всім українцям – захист на землі, в небі й на морі.

Моя сьогоднішня розмова з Премʼєр-міністром Хорватії Пленковичем була не тільки змістовною, як і завжди, а й доволі натхненною.

Я почув повну підтримку нашої держави, а також почув готовність Хорватії бути лідером у реалізації саме тих кроків, які гарантують повернення елементів безпеки Україні та загалом Європі. Хорватія готова бути лідером у тих зусиллях, які необхідні для очищення нашої землі від російських мін і снарядів, що не розірвалися. Це одне з життєво важливих завдань для нашої держави та всіх європейців. Жодна частина Європи не має бути – і не буде! – забруднена мінами, хоч би як Росія намагалася наповнити нашу землю своїми знаряддями смерті.

Моя розмова з Президентом Латвії сьогодні також була присвячена тому шляху, який має пройти весь наш континент, щоб після поразки російської агресії була гарантована по-справжньому надійна безпека. Ми обговорили пункти української формули миру – і безпекові, і те, що стосується відновлення нашої територіальної цілісності та повної сили Статуту ООН, і справедливої відповідальності Росії та всіх її убивць за терор проти українців.

Відзначу також розмову з Президентом Туреччини Ердоганом – вона стосувалася багатьох елементів безпеки в нашому Чорноморському регіоні. Звичайно, ми говорили про необхідні кроки для гарантування продовольчої безпеки та про те, що треба зробити для ядерної безпеки й недопущення будь-яких радіаційних інцидентів, загрозу яких Росія зробила, на жаль, цілком реальною.

Говорили також і про динаміку ситуації в нашому регіоні – про те, що господарі Росії зараз у доволі відчайдушному становищі через поразки окупантів на фронті й готові до різноманітних маніпуляцій.

Я дякую Президенту Ердогану за підтримку нашої держави й необхідності саме чесного відновлення безпеки України та всієї Європи на основі відновлення нашої територіальної цілісності.

Дуже змістовною та вчасною була моя сьогоднішня розмова з Премʼєр-міністром Іспанії Санчесом. Напередодні нової зустрічі у форматі «Рамштайну» дуже важливо, щоб кожен із наших партнерів знав на сто відсотків реальну ситуацію на передовій і те, до чого готові наші сили оборони. Дякую пану Премʼєр-міністру Санчесу та всім іспанцям за незмінну підтримку нашого прагнення захистити свободу.

І окремо хочу сьогодні подякувати Президенту Байдену та канцлеру Шольцу за рішення посилити нашу оборону, дуже вагоме рішення. Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку – це справді велика перемога для нашої держави. Всі деталі, терміни будуть завтра, після моєї розмови з паном канцлером.

Сьогодні ж провів і засідання Ставки, присвячене передусім потребам Збройних Сил України та всіх наших сил оборони й безпеки. Ми розуміємо, що маємо використовувати найближчий час – січень і початок лютого, – щоб бути готовими до будь-яких спроб терористів ввести в дію нові мобілізаційні ресурси Росії.

Я хочу сьогодні відзначити наших бійців 54-ї окремої механізованої бригади, які вже багато місяців успішно утримують позиції на Бахмутському напрямку. А також бійців 35-ї бригади морської піхоти за поступове, крок за кроком, звільнення наших територій на Донецькому напрямку. Дякую, воїни!

Дякую кожному й кожній, хто забезпечує нам зараз надзвичайно потрібну стійкість і просування в Донецькій та Луганській областях!

И еще кое-что, о чем я хочу напомнить сегодня гражданам России.

15 ноября была представлена украинская формула мира. Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это – гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну.

По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи.

12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество.

По состоянию уже на тот день количество убитых российских солдат было почти 95 тысяч.

Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали… Там, где они, видимо, глубоко и не слышно.

По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат.

Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказываясь от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизни и тем более не стремятся к миру.

Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь.

Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле.

Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко… но не в бункере.

Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле.

И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним.

Так что пусть забирают унитазы – они им в пути понадобятся – и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года.

Я дякую всім, хто допомагає нашим людям захищати свободу!

Дякую всім, хто воює й працює заради того, щоб терористи зазнали поразки!

Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!