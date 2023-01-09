Загиблі та поранені: росіяни вдарили по ринку на Харківщині. 320 доба на фронті

09.01.2023 16:28

Ракетний удар по звичайному ринку. Двоє загиблих. Поранених щонайменше п’ятеро, серед них 10-ти річна дівчинка. Сьогодні вранці російські терористи ракетами С-300 вдарили по прикордонній Харківщині – це селище Шевченкове Куп’янського району. На фронті ж тривають важкі бої. На Луганщині наші війська тиснуть ворога. А на Донеччині окупанти намагаються відрізати Соледар від Бахмута. Більш детально про ситуацію – далі в традиційному огляді

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