“Білі янголи” рятують людей під постійними обстрілами на Донеччині

Рятують людей під постійними обстрілами. Поліцейський екіпаж “Білі янголи” допомагає цивільним, що залишаються на Донеччині. Аби люди могли підзарядити гаджети та зігрітися, вони організували пересувний “Пункт незламності”. Як виживають в містах, які щохвилини обстрілюють окупанти?

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