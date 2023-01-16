“Білі янголи” рятують людей під постійними обстрілами на Донеччині

16.01.2023 12:46

Рятують людей під постійними обстрілами. Поліцейський екіпаж “Білі янголи” допомагає цивільним, що залишаються на Донеччині. Аби люди могли підзарядити гаджети та зігрітися, вони організували пересувний “Пункт незламності”. Як виживають в містах, які щохвилини обстрілюють окупанти?

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