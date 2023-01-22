Сила суспільства й міцність держави поєднуються саме справедливістю – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Перше й головне, про що хочу сьогодні сказати, – це справедливість. Справедливість, яка є, до речі, однією з основ соборності.

В суспільстві, яке відчуває справедливість, об’єднання людей завжди міцніше.

Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив із посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ.

У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування й спрямувати це провадження до суду.

І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості.

Звичайно, зараз основна увага – це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни.

Але це не означає, що я не бачу й не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях – як на центральному, так і в регіонах.

І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо.

Розумію, що привернуло увагу людей. У кожній ситуації ми будемо детально все розбирати.

Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових. Тощо.

Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки.

Окрім цього, є просування у наших спеціальних служб у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу. Теж будуть відповідні кроки.

І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій. Від держави.

Я хочу, щоб це було зрозуміло: повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все життя поклав на гонитву за кріслом… Повернення не буде.

Дякую правоохоронцям, які захищають закон, інтереси держави, забезпечують справедливість!

Дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами та встановлюють повну картину!

Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства й міцність держави поєднуються саме справедливістю.

І ще одне. Сьогодні в Україні – в Києві, в Бучі, у Бородянці – побував наш друг Борис Джонсон. Людина, яку не треба якось особливо представляти.

Ми разом із ним поспілкувалися зі студентами університету Шевченка.

Це теж усе доволі символічно – саме в наш день – День Соборності. Символічно, бо боротьба за свободу об’єднує різних людей, різні народи.

І нашу українську соборність, наше історичне об’єднання, якого ми досягли у перші ж години 24 лютого, ми за минулий рік реально привнесли у міжнародні відносини.

Вільний світ об’єднався так, як давно не був об’єднаний.

Дуже важливо зберігати єднання. Робити все, щоб люди, які цінують свободу, були разом, були дієвими.

Ми зацікавлені в тому, щоб Борис та інші наші люди, як він, займалися питаннями підтримки України у світі, питаннями захисту свободи.

Це варто пам’ятати всім українцям: британський внесок у наш захист надзвичайно вагомий.

Я дякую за нього всім британцям, абсолютно усім нашим друзям у Британії, всьому суспільству.

Дякую пану Прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його потужні рішення, за його політику, яка робить вільний світ міцнішим.

Саме таким нам усім варто зробити цей рік. Роком справедливості для України. Роком єднання нас усіх заради свободи й перемоги. Роком міцності України та всіх, хто цінує свободу.

Дякую кожному нашому воїну: усім, хто на фронті, усім, хто допомагає, усім, хто рятує!

Дякую партнерам за життєво необхідну підтримку!

Дякую всім, хто розуміє, що пройти цей шлях ми можемо тільки разом і тільки допомагаючи одне одному. І тільки чесно і справедливо.

Слава Україні!