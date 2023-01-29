Маємо зробити час нашою зброєю – маємо пришвидшувати постачання нових збройних опцій для України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Основна увага, звичайно, – ситуації на фронті, передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми. Постійні намагання прорвати нашу оборону.

Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак.

У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом.

І протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що, захищаючи Донеччину, наші воїни захищають усю Україну.

Бо кожен зупинений крок ворога саме там – це десятки недопущених кроків окупантів на інших напрямках.

І я дякую всім нашим підрозділам і кожному воїну особисто, хто попри все зберігає позиції й відбиває ворожі штурми на Донеччині.

Особливо відзначу сьогодні бійців 72-ї окремої механізованої бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за наполегливість при виконанні бойових завдань саме там, на Донецькому напрямку.

Хочу також відзначити наших воїнів на південних напрямках. Зокрема, 44-ту та 406-ту артилерійські бригади, а також розвідувальні підрозділи 123-ї та 124-ї бригад тероборони. Дякую за влучність, воїни, дякую за хоробрість!

Головнокомандувач, командувачі оперативних напрямків, міністр оборони доповідали на Ставці сьогодні про характер дій ворога, про наші відповіді, про постачання боєприпасів і техніки бойовим підрозділам.

Керівник розвідки доповів про те, як ситуація може змінитися найближчим часом.

Робимо все, щоб наш тиск все ж переважив штурмові можливості окупантів.

І дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів.

Швидкість постачання була й буде одним із ключових чинників у цій війні.

Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події. Пришвидшувати постачання й відкриття нових потрібних збройних опцій для України.

Цього тижня ми маємо вагомі оборонні результати у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами.

Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони.

Сьогодні я говорив також з обраним Президентом Чехії Павелом. Почув повне розуміння ситуації. Запросив пана Президента відвідати Україну. І впевнений, що разом ми зможемо суттєво посилити нашу спільну європейську відповідь на російську терористичну загрозу.

Сьогодні ж провів тривалу нараду з нашим сектором безпеки – СБУ та інші спеціальні служби. Посилюємо нашу державу й будемо зупиняти відповідним чином кожного, хто намагається Україну послабити зсередини.

І ще одне.

Сьогодні весь день російська армія по-звірячому обстрілює Херсон. Пошкоджені житлові будинки, різні соціальні та транспортні об’єкти – лікарня, пошта, автостанція.

В лікарні обстрілом поранено двох жінок – медичних сестричок. Загалом станом на цей час є повідомлення про шістьох поранених і трьох загиблих.

Мої співчуття всім, хто втратив рідних унаслідок російського терору…

У таких умовах, на тлі таких постійних російських терористичних ударів по наших містах і селах, на тлі постійних російських штурмів, які намагаються не залишити просто жодної цілої стіни, навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста.

Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. Ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить із Херсоном, із Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою.

Сьогодні направив листа пану Президенту Макрону якраз щодо цього й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулась 24 січня.

Готуючись до паризької Олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму.

У першій половині XX століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була й вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися.

Я дякую всім, хто допомагає захищати наших людей від російського терору! Дякую кожному й кожній, хто хоробро захищає Україну в лавах наших сил оборони й безпеки!

Світла пам’ять усім, хто боровся за незалежність і цілісність України в бою під Крутами та в кожній іншій битві, які допомогли нашому народу зберегтися й здобути свою власну державу!

Слава Україні!