Щоб у терористів не було відчуття безкарності, Україні потрібні далекобійні ракети – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки! І всі наші партнери!

Сьогодні о 9:15 російська армія здійснила ракетний обстріл нашого міста Костянтинівка на Донеччині. Ворог застосував ракети С-300. По житловому сектору. Станом на цей час – 17 прізвищ у списку постраждалих. 14 – поранені. Троє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким…

Ці російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в чотири житлові будинки. І такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави…

Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових. Щоб у терористів не було відчуття безкарності.

Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста.

Дякую всім у світі: політикам, громадським діячам, журналістам і звичайним людям, які наполягають разом із нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору.

Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї.

Бо це потрібно для захисту життя. Захисту таких міст, як Костянтинівка чи, наприклад, Харків.

Сьогодні я продовжив наш марафон чесності, який має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості.

Звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклик простий і справедливий: визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста.

Якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору. І це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну «гнучкість» Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору.

Не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор.

Сьогодні ж я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Ідеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами.

Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! І, до речі, дякую всім розслідувачам, які викривають шляхи, що їх використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції!

Дякую кожному й кожній, хто ліквідовує наслідки російських обстрілів і рятує поранених! І, звичайно, я дякую кожному нашому воїну на фронті, які захищають наші позиції та знищують окупантів!

Особливо хочу відзначити сьогодні підрозділи, які найбільш результативно боронять саме Донеччину.

Це 21-й окремий батальйон 56-ї окремої мотопіхотної бригади – дякую за стійкість і відбиття російських штурмів!

Воїни 26-ї та 55-ї окремих артилерійських бригад – дякую за влучність!

92-га окрема механізована бригада – дякую вам, хлопці!

Дякую всім, хто щодня й щоночі дає для України необхідний результат! І на кожний російський обстріл ми відповімо. Обов’язково.

Слава Україні!