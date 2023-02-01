Справедливість буде забезпечена – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні у нашої держави плідний день – плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо.

Дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права й держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування. Зокрема, сьогодні були звільнені керівники митниці. Мені доповіли, що стосовно частини з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження.

На жаль, у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін. Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах.

Сьогодні ж Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій у різних регіонах і щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена.

Особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони та загалом сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – усе має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах.

І окремо хочу сьогодні подякувати працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора… Факти знущань з дівчат. Розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде.

Сьогодні ж був і доволі активний дипломатичний день – нашу державу відвідав Президент Австрії разом із кількома міністрами австрійського уряду. Є вагомі міжурядові домовленості, є чітке розуміння того, що Австрія не буде нейтральною в питаннях захисту життя та Європи. Є чітка австрійська позиція із засудження російської агресії та готовність надалі посилювати тиск проти Росії за терор.

Дякую пану Президенту Австрії, представникам австрійських міст, громад за те, що вони разом з Україною.

Звичайно, сьогодні провів декілька оперативних нарад із нашими військовими.

Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою.

Дякую всім нашим воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість.

Ми стійко пройшли увесь цей час – від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії.

Ми всі маємо бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок – особливо стійкими. Впевнений, що такими й будемо.

Увечері підписав уже традиційні укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 244 військовослужбовці Збройних Сил України.

Я дякую всім, хто воює за Україну!

Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам отримувати необхідну зброю!

Дякую всім у світі, хто підтримує нас!

Слава Україні!