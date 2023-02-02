“Існадером” по середмістю Краматорська: окупанти продовжують терор мирних. 344 доба на фронті

Окупанти цілком можуть здійснити наступ на двох напрямках – Донбасі, а також півдні України. Зробити це планують 24 лютого. Про це заявив міністр оборони Резніков. А поки країна агресорка продовжує чинити воєнні злочини проти мирного населення. Сьогодні зранку рф обстріляла Херсон – одна людина загинула. А напередодні вночі ракетою влучила в житловий будинок Краматорська. Є загиблі. Вдень ворог завдав ще один удар.

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