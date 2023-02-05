Введено в дію рішення РНБО щодо санкцій проти атомної галузі Росії, це не останнє рішення щодо цієї галузі – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення РНБО щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також і в тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів для розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.

Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України. Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії. Для тиску на інші держави. Для створення відповідних загроз суверенітету інших держав.

Усе це – достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. Ми працюємо над цим із нашими партнерами.

Продовжуємо також і дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах.

Україна направила відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет. Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку не використали заради пропаганди війни.

Вже почалася наша підготовка до подій нового тижня – він може стати доволі вагомим. Готуємо рішення, переговори, які мають посилити наших воїнів, які мають дати Україні більше міжнародної підтримки, більше зброї. Заплановані як публічні, так і непублічні формати роботи.

Хочу зараз окремо подякувати тим, хто залучений до ліквідації наслідків енергетичної аварії в Одеській області. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Станом на цей час без електропостачання – сотні тисяч людей в Одеському регіоні.

І звичайно, до російського терору таких проблем з електрикою на Одещині та в інших регіонах держави в принципі не могло бути. Зараз же для забезпечення нормальної роботи енергосистеми потрібні надзвичайні зусилля.

Дякую енергетикам, ремонтникам, посадовцям – кожному й кожній, хто працює, щоб відновити нормальні технічні можливості постачання електрики та щоб зберегти нашу генерацію.

До речі, за підсумками цього тижня ми маємо деякі важливі домовленості з партнерами для енергетики. Зокрема, Євросоюз готовий підтримати Україну постачанням електрики. Дякую партнерам за це. Нарощуємо співпрацю і в постачанні енергообладнання. Також маємо надзвичайно успішні приклади в енергоощадних ініціативах.

Наприклад, тільки за один цей тиждень люди вже отримали перший мільйон LED-ламп в обмін на енерговитратні лампи розжарювання. Понад 800 тисяч заявок за цією програмою вже є в «Дії», тобто це максимально зручно.

Коли ми повністю реалізуємо програму – а це 30 мільйонів LED-ламп, – це дасть помітну економію споживання. Я дякую пані Президентці Єврокомісії, пані Урсулі фон дер Ляєн, за підтримку цієї ініціативи.

Окремо щодо фронту.

Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі.

Дуже тяжко на Донеччині – запеклі бої. Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати й використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час.

У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти.

Я дякую кожному й кожній, хто зосереджений на зміцненні держави!

Дякую всім, хто воює за Україну!

Дякую всім, хто допомагає нашій державі!

Слава Україні!