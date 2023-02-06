Хороша мотивація плюс хороша підготовка дорівнює можливості наших cил оборони повернути Україні своє – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Багато питань. Ключове – дії на передовій. На Донеччині та інших напрямках. Особлива увага – Бахмуту. Нашому захисту. Спробам окупанта оточити місто й зламати там оборону. Протидіємо.

Я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію!

Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та незламність! За дуже потрібну Україні стійкість.

Розглянули сьогодні на Ставці також забезпечення наших воїнів боєприпасами. Артилерія – це один з ключових факторів. Доповідали, як завжди, Головнокомандувач, командувачі напрямків. Керівник розвідки доповів щодо актуальних планів окупанта.

Також посилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів – прикордонних особливо та прифронтових – призначаємо керівників із воєнним досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати.

Загалом варто відзначити, що ми будемо поєднувати здобутий нашими людьми досвід захисту України – воєнний досвід – із конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі.

Заслухав сьогодні доповіді щодо ситуації в Одесі, ситуації в області – те, що стосується ліквідації наслідків енергоаварії. Працюють усі служби, всі посадові особи, всі залучені.

Ремонтні роботи вже дали частину необхідного результату, є постачання генераторів та енергетичного обладнання в область і місто.

Станом на цей час у значній частині Одеського регіону є відключення. Ми робимо все, щоб дати людям електрику. Ще раз дякую кожному й кожній, хто залучений до цієї роботи.

Сьогодні дуже сумні новини з Туреччини й з території Сирії. Там стався потужний землетрус. Багато загиблих. Тисячі будинків зруйновані.

Мої щирі співчуття пану Президенту Туреччини Ердогану, а також тим у сирійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім.

Україна негайно відгукнулася й запропонувала Туреччині підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції.

І ще одне.

Триває формування нових бригад Національної гвардії, поліції, прикордонників – Гвардії наступу. Початок сильний. Продовження буде. Я дякую всім, хто проявив інтерес до формування бригад. Дякую всім, хто подає заявки!

Хороша мотивація плюс хороша підготовка дорівнює можливості наших сил оборони й безпеки повернути Україні своє.

Слава всім, хто воює за Україну! Слава кожному й кожній, хто працює заради нашої держави! Слава всім, хто допомагає!

Сьогодні, до речі, маємо дуже вагоме рішення від Норвегії. Пʼятирічний пакет допомоги нашій державі – 75 мільярдів норвезьких крон.

Це дуже-дуже вагомий внесок у нашу перемогу, яку ми готуємо. Спільну перемогу всіх, хто дійсно цінує свободу та цінує життя.

Дякую всім норвежцям та особисто пану Прем’єр-міністру!

Дякую всім нашим партнерам!

Дякую вам, народе України!

Слава Україні!