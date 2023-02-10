Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 10.02.2023

Оперативна інформація станом на 06.00 10.02.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Стельмахівка і Діброва – Луганської та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 52 авіаційних та 6 ракетних ударів, 2 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них Сеньківка і Гай Чернігівської області; Нововасилівка, Студенок, Волфине, Басівка, Миколаївка, Олександрівка, Велика Писарівка на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця і Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Берестове, Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва і Серебрянське лісництво Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Олександро-Шультине, Торецьк, Північне та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Темирівка, Ольгівське, Староукраїнське, Гуляйполе, Червоне, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пунктів, в тому числі: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Садове, Комишани, Берегове та Херсон.

Російські загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, в місті Гола Пристань співробітники фсб російської федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяють телефонам.

З метою поповнення втрат, до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК “вагнер”, з числа завербованих ув’язнених.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони за добу збили 3 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 2 типу “Орлан-10” та 1 “Оріон”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.

Вірте в Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!