Виставку розтріляних росіянами спецмашин показали у європейських містах

28.02.2023 18:15

Розстріляні окупантами швидкі та пожежні! Європейськими містами курсує виставка українських спецмашин просто неба – “Інсталяція про війну”. Вся техніка абсолютно мирного призначенняю По ній, попри міжнародні конвенції, жорстоко гатили окупанти

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Терор Херсонщини, ймовірна ракетна атака, ситуація під Бахмутом. 370 доба на фронті

28.02.2023 17:03

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 28.02.2023

28.02.2023 8:30

Нам потрібні сучасні бойові літаки, щоб убезпечити від російського терору всю територію України – звернення Президента Володимира Зеленського

27.02.2023 22:16

Під час атаки дронами у Хмельницькому загинули рятувальники. 369 доба на фронті

27.02.2023 19:02

Музичну присвяту українським жінкам-воїнам готує відомий дніпровський гурт “Вертеп”

27.02.2023 17:52

Дніпрян запрошують приєднатись до штурмової бригади «Лють»

27.02.2023 17:07
.