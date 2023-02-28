Виставку розтріляних росіянами спецмашин показали у європейських містах

Розстріляні окупантами швидкі та пожежні! Європейськими містами курсує виставка українських спецмашин просто неба – “Інсталяція про війну”. Вся техніка абсолютно мирного призначенняю По ній, попри міжнародні конвенції, жорстоко гатили окупанти

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