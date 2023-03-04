Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.03.2023

Оперативна інформація станом на 06.00 04.03.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася триста сімдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом минулої доби російська федерація завдала 32 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснила 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Загроза завдання окупантами ракетних ударів залишається значною по всій території України.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Медведівка Чернігівської області; Собки, Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Павлівка і Рясне на Сумщині та райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них – Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне і Веселе – Донецької. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це – Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Сіверськ, Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 30 населених пунктів. Серед них – Веселе, Бердичі, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне положення, створити умови для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів, зокрема, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області та Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Чарівного та Кам’янського Запорізької області; Очакова на Миколаївщині та Берислава, Томариного, Козацького, Білозерки, Дніпровського і Херсона. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані «добровільні дружини». Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів.

Продовжуючи збройну агресію, російська окупаційна армія щоденно зазнає значних втрат у живій силі. Раніше ми повідомляли про переповнені медичні заклади тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області. Тенденція не зникла – нещодавно одна із лікарень міста Горлівка отримала вказівку щодо збільшення ліжко-місць для прийому поранених загарбників.

Українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!