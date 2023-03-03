Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні від ранку – у Львові; дуже насичений день. Зустрічі, переговори, конференція United for Justice, що присвячена відновленню справедливості для України. Зараз Львів, уся Україна зосередили на собі юридичну енергію всієї Європи та інших наших партнерів.

На конференцію прибули представники країн Європейського Союзу, європейських інституцій. Зокрема, тут єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту. А також представники Британії, Сполучених Штатів Америки.

У Львові сьогодні генеральні прокурори й міністри юстиції різних країн. Президент Латвії, віце-прем’єр уряду Нідерландів, міністр закордонних справ Естонії – активні лобісти справедливості, наші особливі гості, і я провів з ними сьогодні окремі переговори.

Ключове питання всіх цих зустрічей і львівської конференції – це відповідальність. Відповідальність Росії та її керівництва – саме персональна – за агресію й терор проти нашої держави та людей. А коли буде їхня відповідальність, буде відновлено й справедливість.

Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України. Для проекту нашої резолюції, яка буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН, щодо захисту міжнародного права. Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських воєнних злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироки для всіх російських убивць і катів.

Була дуже плідна окрема зустріч із генеральними прокурорами держав-партнерів та міжнародних інституцій. Ми з ними однаково бачимо захист верховенства права.

Плідними були й переговори з міністрами закордонних справ Нідерландів та Естонії.

Дуже добре пройшли переговори з Президентом Латвії, який сьогодні, до речі, вже втретє відвідав Україну за час повномасштабної війни.

Ми підписали й важливу двосторонню декларацію з латвійським колегою. Декларацію, що закріплює справедливість на політичному рівні. Латвія принципово підтримує повноправну інтеграцію України в Євросоюз і НАТО та захищатиме цю позицію на всіх рівнях.

Отже, сьогодні справді результативний день.

І, що дуже важливо, цей день почався зі вшанування героїзму наших воїнів. Вранці я відвідав львівський шпиталь, де відновлюють здоров’я наших бійців після поранень. Мав честь поспілкуватися із солдатами, вручити їм державні нагороди.

Відзначив нагородами також лікарів, які рятують життя наших воїнів.

Разом із Президентом Латвії, з першими леді наших держав ми вшанували пам’ять загиблих героїв на Полі почесних поховань Личаківського кладовища.

І я дякую всім партнерам України. Я дякую кожному лідеру, кожному політику, кожному громадському діячу держав, що допомагають, за розуміння тієї ціни, яку сплачує український народ за свободу – свою й усіх європейців.

Щодня українські герої віддають життя, щоб зупинити російську агресію.

І тому світ має чіткий моральний обов’язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз у бою і хто захищає свободу.

Цей обов’язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництво. І це буде.

Сьогодні в нас є кого відзначити за успіхи на полі бою.

Я дякую бійцям 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, які воюють на Донецькому напрямку. Уміло знищують ворожу техніку.

Дякую зенітникам Повітряних сил – збили ще один російський бомбардувальник. Нікопольський зенітний ракетний полк. Так тримати, воїни!

Дякую бійцям 72-ї окремої механізованої бригади, 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхи – 35-та бригада, гармаші – 55-та артилерійська бригада…

Гідна відсіч ворогу зараз – це передумова успіху наших оборонних операцій найближчих місяців.

Дякую воїнам 128-ї окремої бригади ТрО і 1-ї танкової бригади, які боронять Запорізький напрямок. Молодці, хлопці!

І, звичайно, я дякую кожному й кожній в ОСУВ «Хортиця», хто захищає Бахмут, хто стійко й хоробро виконує бойові завдання.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну!

Дякую кожному й кожній, хто наближає перемогу нашого народу та історичні вироки організаторам і виконавцям російської агресії!

Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав своє життя за Україну й за порятунок наших людей!

Слава Україні!