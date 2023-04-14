Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Говорив сьогодні з Ріші Сунаком, Премʼєр-міністром Великої Британії.

Передусім вдячний йому та всім лідерам світу, які засудили звіряче вбивство нашого солдата, вбивство, яким окупанти хизувалися.

Окупанти відчують, що значить, коли світ засуджує.

Ми обговорили з Прем’єр-міністром Сунаком зброю для наших воїнів – те, про що домовлялися з Британією, те, що допоможе нашим активним діям, цілком справедливим діям. Обговорили прискорення постачання…

Що далекобійнішими будуть українські дії, то швидше закінчаться російські звірства.

Звичайно, продовжуємо роботу й над авіаційною коаліцією для України, над підготовкою різних міжнародних заходів, які дадуть усім нам у Європі більше сили та захисту.

Провів сьогодні нараду щодо євроатлантичної інтеграції, щодо неминучості поєднання потенціалів України та НАТО. Змістовна нарада: Голова Верховної Ради, урядовці – профільна віце-премʼєр-міністр і міністр закордонних справ, – зовнішньополітичний блок Офісу, керівник Офісу.

Очевидно, що місце України – у НАТО, законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час в України та партнерів. Розробляємо відповідні кроки.

Сьогодні ж провів нараду щодо відновлення нашої країни – відновлення після бойових дій. Перша віце-премʼєр-міністр Юлія Свириденко, віце-премʼєр-міністр Кубраков і команда відновлення…

Обговорили те, що стосується інфраструктури, економіки й багатьох інших питань, які потребують відповідей, дуже вартісних відповідей. Працюємо і всередині країни, і з партнерами заради системності нашої відбудови, заради того, щоб результат відповідав очікуванням нашого суспільства – доволі високим очікуванням. Впевнений, усе зробимо.

Протягом дня був на зв’язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком, провів нараду з керівником ГУР Будановим.

Ключове – це постійне знищення окупантів, це «мінусування» їхньої логістики й будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують, які пам’ятають, що за кожен російський удар по наших містах і селах, по наших позиціях, за кожне вбивство українців окупант повинен зазнавати своїх максимально відчутних втрат. Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, неминучість того, що для ворога не буде жодної перспективи на землі України.

14-та бригада та 1-ша Президентська бригада оперативного призначення Нацгвардії – дякую вам, хлопці, за стійкість! 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, 5-та окрема штурмова бригада, 77-ма окрема аеромобільна бригада – молодці, воїни! Тримати оборону на Донеччині зараз – це найтяжче. Але це дає всій Україні життя.

Зараз тривають рятувальні роботи у Словʼянську Донецької області. Черговий удар терористів. Ракети С-300 по житлових кварталах, по звичайній цивільній забудові. Під завалами є люди. Робиться все, щоб їх урятувати, робиться все, щоб урятувати поранених. Є перші дані про загиблих. Мої співчуття тим, хто втратив рідних.

Жодної години цього тижня перед Паскою не обійшлося без російських убивств і терору. Це держава-зло, і вона програє. Перемогти – це наш обовʼязок перед людяністю як такою. І ми переможемо!

І ще одне. Те, щодо чого вже давно потрібне рішення. Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу. Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя.

Дякую всім, хто протистоїть злу разом з Україною! Слава всім нашим солдатам, хто зараз у бою за державу й людей!

Слава Україні!