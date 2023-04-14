Новини Новини України ВЕЛИКДЕНЬ НА ФРОНТІ. Як зустрічатимуть воїни найбільше релігійне свято 14.04.2023 20:29 Великдень на фронті! Цьогоріч тисячі наших воїнів зустрічатимуть найбільше християнське свято в окопах. Організувати його захисникам взялися волонтери. До привітань долучилася й команда 11 телеканалу Продовжити читання Уперед СКІЛЬКИ ЗА М’ЯСО? На Великдень ціни традиційно поповзли вгору Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🧁Великодні тренди! Які нез Готуємось до ефіру! Дивітьс 🐴Віслючка Мамуля, якій рос Новий тиждень - новий образ 🪖 Журналісти 11 каналу пост 🎙️ СЬОГОДНІ, 20:00. ПОДКАСТ Н Насичений день зйомок для ж Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини СКІЛЬКИ ЗА М’ЯСО? На Великдень ціни традиційно поповзли вгору 14.04.2023 19:17 Новини Новини України 300 снарядів по Херсонщині: окупанти гатять по прикордонним містам // ВІЙНА. День 415 14.04.2023 18:14 Mіські новини Новини З ОФІСА В ОКОПИ. Історії воїнів ТРО Дніпра на передовій 14.04.2023 17:37 Mіські новини Новини ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ. У Дніпрі пройшов тематичний форум проти дискримінації 14.04.2023 14:43 Mіські новини Новини У Кам’янському підвели підсумки опалювального сезону 14.04.2023 14:20 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.04.2023 14.04.2023 9:18