ВЕЛИКДЕНЬ НА ФРОНТІ. Як зустрічатимуть воїни найбільше релігійне свято

14.04.2023 20:29

Великдень на фронті! Цьогоріч тисячі наших воїнів зустрічатимуть найбільше християнське свято в окопах. Організувати його захисникам взялися волонтери. До привітань долучилася й команда 11 телеканалу

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