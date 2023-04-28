Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – звернення Президента України

Дорогі українці!

Увесь день тривав розбір завалів в Умані, у місці влучання російської ракети. Станом на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття рідним і близьким…

Усім, хто був урятований – мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепило, на жаль, вибуховою хвилею, – надається необхідна допомога. Я дякую кожному й кожній, хто взяв участь у рятувальній операції та підтримує врятованих людей.

Ракета по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників-хасидів… Тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України.

На Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинули дві українки. Мати й донька. Ольга, 92-й рік народження, і Вероніка, 20-й рік народження. Ще й трьох років цій дитині не виповнилось! Вічна памʼять!.. Співчуття родині, співчуття близьким…

Сьогодні нашим Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет – 21 із 23. Якби не це, державі-терористу вдалося б забрати значно більше жертв, більше життів. І це знову доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю. ППО, сучасна авіація, без якої не буває повністю ефективної ППО. Артилерія, бронетехніка. Все, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам, нашим селам як у тилу, так і на передовій. Щоб повернути безпеку і нашим людям, які поки що, на жаль, на окупованій території. Тимчасово. Нікого не можемо залишити під владою російського зла.

Сьогодні в Києві з візитом були Президентка Словаччини, Президент Чехії. Ми говорили саме про те, як дати захист усім нашим людям, прискорити відновлення миру й порядку на всій землі.

Я подякував Словаччині і Чехії за підтримку: за надану зброю, політичну та санкційну допомогу, за підтримку людей, які отримали прихисток у словацьких і чеських громадах.

Я окреслив партнерам, які перспективи в нас на полі бою зараз та якої подальшої допомоги ми потребуємо, щоб пройти увесь цей необхідний шлях. Поінформував про те, що робимо, щоб реалізувати нашу формулу миру, зокрема й пункт про притягнення до відповідальності винних в агресії. Дякую, що Словаччина та Чехія однаково з нами бачать потребу відновити справедливість і покарати воєнних злочинців, покарати всіх цих терористів.

Підписали Спільну декларацію із Президенткою Словаччини та Президентом Чехії щодо нашого європейського та євроатлантичного руху.

Говорив сьогодні також з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про наслідки російської терористичної атаки й подякував йому за підтримку нашої оборони, нашої економічної, нашої соціальної стійкості.

Окремо обговорили з паном Президентом Європейської ради ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції. Я підкреслюю, що це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю. Надію на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами.

Зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже. Треба знайти нормальний, у європейському дусі, конструктивний вихід із цієї ситуації. непростої. Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх наших країн і Європи загалом. Ми обговорили з паном Мішелем, як це можна зробити, яке це може бути рішення, і постійно контактуємо з усіма партнерами.

Сьогодні ж відбулася й знакова інвестиційна подія для України – перша велика інвестиція в Україну від початку повномасштабного вторгнення. Обсяг інвестиції – 250 мільйонів доларів, і це лише старт відповідного пакету. Саме зараз, коли ми ще боремось із російським терором, великий світовий бізнес не лише вірить у нашу перемогу, а й підтверджує цю віру своїми багатомільйонними інвестиціями, конкретикою.

Я дякую всім, хто допомагає Україні!

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях! Дякую народу України!

Слава Україні!