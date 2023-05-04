КВІТУЧИЙ ДНІПРО. У місті триває цвітіння сакур

Сакури активно цвітуть у Дніпрі. Через прохолодний квітень цьогоріч дерева розпустилися пізніше, ніж зазвичай. З настанням тепла до алей з японською вишнею щодня приходять сотні людей. Де можна подивитися на символ весни?

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