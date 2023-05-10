Саме в Україні світ бачитиме, на що здатна Європа – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Коротко про сьогоднішній день, про наші дії.

Наш міжнародний блок дуже активно, в деталях працює з партнерами заради нових оборонних пакетів для України. Нові рішення – вже на робочому рівні. Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі. Провів сьогодні кілька нарад, де ми все це обговорювали. І очікуємо вже найближчим часом відповідних кроків від партнерів.

Ані на хвилину не забуваємо, що кожен день присутності окупанта на нашій землі – це спокуса для нього думати, ніби йому щось вдасться. Нічого йому не вдасться! Маємо повернути свободу, безпеку і Європу на всю українську землю – на всю європейську землю. Ми це зробимо! Не залишимо ворогу жодного клаптика нашої землі – ніде тиранія не пануватиме. І я дякую лідерам-партнерам, усім державам-партнерам, кожному й кожній, хто нам допомагає зміцнювати нашу силу й робити українську оборону ще активнішою.

Провів сьогодні доволі змістовну нараду з урядовцями щодо програм відновлення нашої території та українського життя після бойових дій та війни загалом. Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен з них – у новому безпековому форматі. Економіка та промисловість, ОПК, енергетика, інфраструктура, освітня галузь, соціальна сфера, медицина, зокрема реабілітаційний компонент… Усе те, що має бути побудовано, те, у що готовий інвестувати світ, те, що дасть Україні й українцям надійний захист і впевнений розвиток нашого соціального капіталу.

Зараз, протягом травня, доопрацюємо конкретні пункти цих державних програм, і вже в червні вийдемо на практичну роботу з партнерами щодо наших планів. Того, що стосується як відбудови тут і зараз – критичних систем, так і стратегічної трансформації нашої країни. Впевнений, наш проект відбудови дасть поштовх для розвитку як мінімум усьому нашому регіону – услід за Україною, та всім нашим партнерам, хто буде співпрацювати з Україною.

Саме тут, в Україні, світ бачитиме, на що здатна Європа. Тут, у нас, в Україні, буде максимум Європи у Європі – максимум можливого з того, на що здатні європейські цінності, на що здатна європейська та глобальна співпраця.

Крок за кроком на основі тих ресурсів, які маємо зараз реалізовуємо й програми поточного відновлення нашої країни. Зокрема, сьогодні запрацював державний сервіс «єВідновлення». Це підтримка людей, які потребують ремонту будинків або квартир після пошкоджень війною. Вже за цей день маємо значну кількість заявок у «Дії». Загалом ідеться про сотні тисяч пошкоджених об’єктів. Причому ми маємо відпрацювати це завдання й щодо тих наших людей, хто зміг своїми силами відновити пошкоджене житло. Рівність у допомозі – це дуже важливо, і відповідний алгоритм потрібен. Наступний крок – відшкодування за втрачене житло. І це буде.

Звичайно, протягом дня спілкувався з нашими командувачами, з керівниками розвідки. Ситуація на передовій – очевидний перший пріоритет.

Підписав сьогодні й нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. 14-та, 28-ма, 53-тя, 59-та й 72-га окремі механізовані бригади. 3-тя окрема штурмова бригада. 27-ма реактивна артилерійська бригада. 112-та окрема бригада ТРО. 67-й окремий стрілецький батальйон. 65-й військовий мобільний госпіталь. Це Лиманський напрямок, Бахмут, Часів Яр, Авдіївський напрямок, Шахтарський.

Загалом сьогоднішніми указами відзначені 266 наших захисників і захисниць. Найхоробріші, найдостойніші – ті, чиї життя є життям України, нашої прекрасної та незламної України.

Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою, на бойових постах та на бойових завданнях!

Слава кожній українській родині, яка виховала таких синів і доньок!

Слава Україні!