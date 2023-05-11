Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні в мене почесне й дуже приємне завдання для цього звернення – маю честь подякувати нашим воїнам і підрозділам, які особливо відзначились у захисті держави від початку цього тижня.

ОСУВ «Хортиця» – 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади та 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу… Я дякую всім вам, хлопці, – кожному солдату дякую, сержанту й офіцеру за надзвичайно успішні дії зі знищення окупантів. Дуже добрий результат!

ОСУВ «Таврія» – воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола, 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», нашої славетної «Пʼятдесятдевʼятки» – 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та 79-ї окремої бригади ДШВ – я дякую всім вам за міцність на позиціях, за силу в боях, за натхнення до перемоги, яке ви даєте всій Україні своєю влучністю та відвагою.

ОСУВ «Одеса» – дякую бійцям 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова за чудові результати у знищенні місць зосередження ворога!

Відзначу сьогодні також артилерійські розрахунки 63-ї окремої механізованої бригади – уміють хлопці «мінусувати» ворожу техніку на полі бою. Кожен ваш влучний удар, наші герої, – це збережені життя українців. Дякую вам!

Є за що відзначити цього тижня й підрозділи нашої Національної гвардії. Зокрема, воїнів 1-ї та 14-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, які разом з усіма силами оборони й безпеки України захищають нашу державу на Донеччині, на Луганщині. Дякую вам, нацгвардійці, і за вашу стійкість, і за ваше вміння силами своєї розвідки, артилерії посувати колишню «другу армію світу» нижче й нижче в переліку військових сил.

Підписав сьогодні й новий указ про відзначення наших воїнів державними нагородами.

Це взірцево відважні військовослужбовці наших Десантно-штурмових військ. 134 воїни… 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, 46-та окрема аеромобільна бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 132-й окремий розвідувальний батальйон, 148-й окремий артилерійський дивізіон та 199-й навчальний центр ДШВ…

Кожне з усіх цих найменувань, кожен з усіх цих підрозділів – це честь, це гордість України, це героїзм наших людей. Героїзм, який назавжди робить Україну вільною. Вистоявши зараз, звільняючи нашу землю зараз, даючи Україні перемоги зараз, кожен і кожна, хто бʼється заради України, дає свободу й усім новим поколінням нашого народу.

Ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори й ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Стійкість у боях зараз, потужність у наших активних діях, відвага та влучність наших воїнів щодня й щоночі – це незалежність України, яка буде завжди. Яку ми посилюємо й будемо посилювати.

Сьогодні, як і завжди, був на звʼязку з командувачами та розвідкою.

Провів кілька нарад щодо наших міжнародних зусиль. Скоро зможу оголосити дуже важливі новини для нашої оборони, для наших відносин із партнерами.

Зустрівся зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань. Обговорили можливість проведення саміту у форматі Україна – Латинська Америка. Ще раз підкреслив своє запрошення для Президента Бразилії відвідати нашу країну та побачити героїзм українців на власні очі, нашу реальну налаштованість на мир для всієї української землі, для всіх наших міст і громад, які зараз зазнають ударів російських терористів.

Наша формула миру, яку Україна запропонувала світу ще торік, зараз стала лише актуальнішою. Це єдиний комплексний і єдиний реалістичний план повернення спокою не лише нашому народу, а й усім народам планети, які прагнуть життя без агресій.

І ще одне.

Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку – усіх правоохоронних органів та прокуратури. Це детальний документ, який розраховано на час до 27-го року.

Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС, – додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, – гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави.

Кожен елемент державної системи – органи правопорядку передусім – мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу. Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до тих, хто діє від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури – ключові в цьому. Звичайно, разом з усіма іншими, хто працює в державному апараті.

Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу. Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини.

І це відповідь на питання, яку Україну після війни ми будуємо. Державу, яка поважає своїх людей та яку поважають у світі. Державу, чий приклад життя шанують усі. Шлях до цього починається зараз. Починається в діях, особистих рішеннях кожного й кожної, хто воює, працює заради України та заради всіх українців.

Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу!

Дякую всім у світі, хто допомагає нам, українцям!

Слава Україні!