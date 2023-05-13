МАСОВАНА АТАКА ДРОНАМИ: більше 20 постраждалих / Ракетні удари по Миколаєву // ВІЙНА. День 444

13.05.2023 19:20 18

Чергова повітряна атака на Україну. Вже шоста з початку травня. Вночі у різних напрямках ворог скерував 21 безпілотник. Наші сили ППО знищили 17. Але нажаль є влучання. Всі чотири дрони, які ЗСУ не змогли збити, завдали удару по Хмельниччині

 

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