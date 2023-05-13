Новини Новини України МАСОВАНА АТАКА ДРОНАМИ: більше 20 постраждалих / Ракетні удари по Миколаєву // ВІЙНА. День 444 13.05.2023 19:20 18 Чергова повітряна атака на Україну. Вже шоста з початку травня. Вночі у різних напрямках ворог скерував 21 безпілотник. Наші сили ППО знищили 17. Але нажаль є влучання. Всі чотири дрони, які ЗСУ не змогли збити, завдали удару по Хмельниччині Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.05.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Вперше в Україні зробили пе 🎙 СУБОТА 20:00. Подкаст на 11 к Готуємось до ефіру! Дивітьс Мар’їнка💔 Зібрали світлини волонтеро Вандали розгромили ботаніч У Дніпро йде тепла погода З Організатори Євробачення в Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.05.2023 13.05.2023 9:04 76 Mіські новини Новини “ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ, МАМ”. У Дніпрі презентували фільм про загиблих захисників Маріуполя 12.05.2023 20:41 102 Новини Новини України ЗСУ КОНТРАТАКУЮТЬ НА БАХМУТСЬКОМУ НАПРЯМКУ// ВІЙНА. День 443 12.05.2023 18:03 114 Mіські новини Новини УЛАМОК У СЕРЦІ! У Дніпрі врятували бійця, який постраждав від вибуху снаряду 12.05.2023 17:38 112 Mіські новини Новини Важкопоранена жінка-воїн хоче знову повернутись на фронт 12.05.2023 15:15 126 Mіські новини Новини За нiч агресор 4 рази вдарив по Нiкопольському району: як минула ніч в області 12.05.2023 14:43 110