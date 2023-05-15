Новини Новини України НМТ-2023. Які відмінності мультипредметного тесту цьогоріч? 15.05.2023 15:00 20 В Україні закінчилась реєстрація на Національний мультипредметний тест. Це – єдиний іспит для одинадцятикласників замість звичного ЗНО. Його проводитимуть вже другий рік поспіль. Коли писатимуть цього разу та чим він буде відрізнятися? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.05.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro З початку року на Дніпропет 🎙 СЬОГОДНІ 20:00. Подкаст на 1 Топ міжнародних новин за ти Вперше в Україні зробили пе 🎙 СУБОТА 20:00. Подкаст на 11 к Готуємось до ефіру! Дивітьс Мар’їнка💔 Зібрали світлини волонтеро Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.05.2023 15.05.2023 8:51 71 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.05.2023 14.05.2023 9:03 70 Міжнародні новини Новини Чехія “ЗА” трибунал росіян / Imagine Dragons зняв кліп в Україні. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ 13.05.2023 19:45 84 Новини Новини України МАСОВАНА АТАКА ДРОНАМИ: більше 20 постраждалих / Ракетні удари по Миколаєву // ВІЙНА. День 444 13.05.2023 19:20 76 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.05.2023 13.05.2023 9:04 114 Mіські новини Новини “ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ, МАМ”. У Дніпрі презентували фільм про загиблих захисників Маріуполя 12.05.2023 20:41 137