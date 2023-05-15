НМТ-2023. Які відмінності мультипредметного тесту цьогоріч?

15.05.2023 15:00 20

В Україні закінчилась реєстрація на Національний мультипредметний тест. Це – єдиний іспит для одинадцятикласників замість звичного ЗНО. Його проводитимуть вже другий рік поспіль. Коли писатимуть цього разу та чим він буде відрізнятися?

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