ЗРУЧНО НА КУРОРТИ. Нові літні маршрути запускає Укрзалізниця

24.05.2023 15:58 15

Нові маршрути на цьогорічній літній сезон. Укрзалізниця оновила графік курсування потягів. Він запрацює з 10 червня. Завдяки змінам, мешканці кількох областей зможуть будувати зручні маршрути для відпочинку. Що змінилось?

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