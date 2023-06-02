Український повітряний щит має бути забезпечений усім необхідним на постійній основі – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Короткий звіт за цей день.

Перше – провів Ставку. Нагальні безпекові питання. Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні. Відповідальні – міністри Камишін і Клименко.

На жаль, і сьогодні – після всього – кияни знову й знову публікують інформацію про недоступність укриттів. Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста. Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями.

Обговорили на Ставці й усі деталі стосовно нашої ППО – її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет. Український повітряний щит має бути забезпечено всім необхідним на постійній основі. Займаємося коаліцією «Петріотів» та коаліцією сучасних винищувачів – щодня активно.

Дуже уважно – ситуація на передовій, у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше. Не буду говорити про це детальніше – дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. І окремо провів нараду щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу.

Другий пункт за сьогодні – провів переговори з Президентом Естонії, який прибув у Київ. Передусім безпека – і це те, що стосується нашого захисту зараз, а також те, що стосується нашої безпеки довгостроково. Естонія принципово допомагає нам зброєю, технікою, підтримує наш рух у НАТО, загалом розуміє, наскільки важливо, щоб ми саме зараз і саме на нашій українській землі здобули перемогу над рашизмом. Це важливо для кожного народу, який є сусідом держави-терориста. Впевнений: ми дамо цю безпеку – таку необхідну, ми дамо Україні, всій Європі та вільному світу перемогу над російською агресією.

Заслуговує уваги й те, що ми розвиваємо нашу співпрацю з Естонією й експортом рішень – наших цифрових рішень. Раніше саме з Естонії українці брали приклад у розвитку цифрових рішень. А зараз ми вийшли на такий рівень, коли вже на базі нашої української «Дії» буде створено державний застосунок в Естонії. Те, що зручно й корисно для мільйонів українців, очевидно буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства, українського лідерства. Ми обговорили з паном Президентом Естонії подальшу співпрацю, зокрема в цифровізації.

І, до речі, зроблю такий анонс: «Дія» допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських – у Латинській Америці та Африці.

Третє за сьогодні з різних активностей цього дня, про що варто сказати. Провів кілька нарад, тривалих і змістовних, щодо формування нашої політики – комплексної – на перспективу. Того, що стосується подальшої трансформації держави. Того, що стосується нашої участі у глобальних процесах. Як завжди, готуємо новини й рішення, які дадуть Україні та українцям ще більше міцності.

Дякую всім, хто допомагає нашій державі! Слава всім нашим воїнам! Кожному й кожній, хто зараз у бою заради України.

Особливо хочу відзначити сьогодні 92-гу окрему механізовану бригаду – усіх воїнів цієї бригади, які надзвичайно стійко захищають Сватівський напрямок та вдало відбивають ворожі атаки, рухаючись уперед. Дякую вам, воїни!

Авдіївський напрямок… 110-та окрема механізована бригада – дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та ваше вміння потужно знищувати окупантів. Молодці!

Відзначу прикордонників, які з честю захищають державу на передовій разом з усіма нашими силами оборони та безпеки. Львівський, Донецький, Житомирський прикордонні загони, які б’ються на фронті. Дякую вам! А також дякую бійцям Чернігівського прикордонного загону, які активно протидіють «Шахедам». Швидкість та влучність наших воїнів критично важливі. Дякую вам, воїни, за вашу швидкість і за вашу влучність!

Підписав сьогодні укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. 263 військовослужбовці Збройних Сил України.

Слава всім нашим героям!

Слава Україні!