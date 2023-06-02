15 РАКЕТ ТА 21 ДРОН ПО КИЄВУ / Рашисти мінують КРИМ ТИТАН // Війна. День 464

6 разів за 6 днів росіяни тероризували столицю. Вночі у Києві ППО збила 31 одну повітряну ціль. На Запоріжжі внаслідок атак – один загиблий. Тим часом, в окупованому Криму війська рф готують провокацію. Яка може спричинити екологічну катастрофу. Більше про ситуацію в Україні – у дайджесті за день

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