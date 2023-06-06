НАЖИВО: росіяни підірвали Каховську ГЕС і дамбу

06.06.2023 12:16 24

Найбільша техногенна катастрофа світу за останні десятиліття! Сьогодні вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС і дамбу. Міста та села Херсонщини затоплює. Людей екстрено евакуюють. У зоні ризику 80 населених пунктів

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