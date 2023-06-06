Новини Новини України НАЖИВО: росіяни підірвали Каховську ГЕС і дамбу 06.06.2023 12:16 24 Найбільша техногенна катастрофа світу за останні десятиліття! Сьогодні вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС і дамбу. Міста та села Херсонщини затоплює. Людей екстрено евакуюють. У зоні ризику 80 населених пунктів Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.06.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Новини за хвилину 🆕🌍 Про Нікополь - 5 червня. Диві 💧 Добу не буде води у деяки 🎙 СЬОГОДНІ 21:20. Подкаст на 1 🥇Юні таланти Дніпропетров Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.06.2023 06.06.2023 8:40 64 Новини Новини України Ворог знає, що Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського 05.06.2023 22:33 81 Новини Новини України Рашисти обстріляли Херсон та Харківщину. Сотні вибухів на Сумщині // Війна. День 467 05.06.2023 18:51 91 Mіські новини Новини ПЕЧИВО ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ. У Дніпрі провели патріотичний майстер-клас 05.06.2023 18:01 98 Mіські новини Новини РАКЕТНИЙ УДАР ПО ПІДГОРОДНОМУ. На місці трагедії розбирають завали 05.06.2023 15:38 104 Mіські новини Новини НАВЧАННЯ ТРО ДНІПРА. Військові тренують тактику, силу і влучність 05.06.2023 14:24 111