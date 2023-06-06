Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці й українки!

Цей день, який почався з термінового засідання РНБО, продовжився засіданням Ставки. Чекаємо засідання Ради Безпеки ООН.

Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує тільки суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитися на нашій землі.

Перше: я вдячний усім нашим рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад, кожному нашому регіону, які допомагають зараз людям із наших південних районів, затоплених унаслідок російського теракту.

Друге: влада на всіх рівнях робить усе, щоб урятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища. Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина, міста й села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя – хоч би як було важко, маємо допомогти людям.

Третє: я вдячний усім, хто зараз проводить і допомагає з евакуацією людей із міст і сіл, які затопило водою з Каховського водосховища. Дуже важливо зараз – дбати одне про одного й по максимуму допомагати.

Четверте: увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. І я вдячний усім лідерам і державам, усім народам і міжнародним організаціям, які підтримали Україну й готові допомогти нашим людям, нашим деокупаційним крокам. Генеральний прокурор уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби.

Говорив сьогодні з директором МАГАТЕ Гроссі, зокрема про те, що сталося із Каховським водосховищем, загальну ситуацію із Запорізькою атомною станцією. Закликав директора МАГАТЕ прямо й недвозначно засудити сьогоднішній російський теракт і до максимуму збільшити наші зусилля, щоб звільнити ЗАЕС. Домовилися про його візит в Україну.

Пʼяте: лише повне звільнення української землі від російських окупантів гарантуватиме, що таких терактів більше не буде. Росія використовує все що завгодно для терору – будь-які обʼєкти. Держава-терорист повинна програти.

Ще кілька речей хочу сказати окремо. Щодо нашого півдня та Криму. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів – від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини й до Криму.

Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти.

Що ж, Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне.

Слава всім нашим людям, які воюють і працюють заради нашої держави й нашого народу!

Окремо, як і вчора, хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку… Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух уперед!

Слава Україні!