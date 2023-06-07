ПОРЯТУНОК ТВАРИН. Жителі Херсонщини самотужки евакуюють чотирилапих з води

07.06.2023 19:05 38

Виносять із будинків найцінніше. У мережу користувачі викладають сотні щемливих відео порятунку тварин. Люди евакуюють чотирилапих човнами, а також несуть десятки кілометрів на руках

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