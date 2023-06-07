Новини Новини України ПОРЯТУНОК ТВАРИН. Жителі Херсонщини самотужки евакуюють чотирилапих з води 07.06.2023 19:05 38 Виносять із будинків найцінніше. У мережу користувачі викладають сотні щемливих відео порятунку тварин. Люди евакуюють чотирилапих човнами, а також несуть десятки кілометрів на руках Продовжити читання Уперед ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ. У реабілітаційному центрі RECOVERY відновлюють бійців з ампутаціями Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Жахливі масштаби катастроф Мешканець Першотравенська ❗️Через підрив Каховської Це лише один день російсько Новини області та країни за У Дніпрі на даний момент зн Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ. У реабілітаційному центрі RECOVERY відновлюють бійців з ампутаціями 07.06.2023 15:50 72 Mіські новини Новини Окупанти обстріляли 4 громади Нікопольщини 07.06.2023 12:20 71 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.06.2023 07.06.2023 9:07 82 Новини Новини України Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців – звернення Президента Володимира Зеленського 06.06.2023 23:14 85 Mіські новини Новини ЧИ Є ЗАГРОЗА ДЛЯ ДНІПРА? У місті скликали комісію з надзвичайних ситуацій 06.06.2023 21:14 127 Mіські новини Новини Влада Кривого Рогу закликає економити воду 06.06.2023 19:50 136