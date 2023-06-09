Ми бачимо героїзм наших воїнів і вдячні за кожну хвилину їхнього життя, яке є життям України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Щойно провів Ставку. Ситуація на передовій – цьому основна увага. Доповіді – командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, МВС.

Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій.

Обговорили детально постачання й розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії та ППО.

Говорив сьогодні з премʼєр-міністрами Японії та Нідерландів.

Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є, і я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки.

З паном Премʼєр-міністром Японії обговорили підготовку Глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови й трансформації нашої країни після бойових дій.

З паном Премʼєр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим «Рамштайном». Рухаємося крок за кроком у посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію «Петріотів», тренування наших пілотів.

Є сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції «скіфського золота». Української колекції. Колекції, яка зберігалась у нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини: її не можна віддавати окупанту, грабіжнику.

Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде й український прапор.

Власне, таку логіку підтвердила й вища судова інстанція Нідерландів. І це – черговий доказ того, що нідерландські, люди, нідерландське суспільство й держава справді вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей цивілізованості.

Я дякую за це всім, хто боровся за таке рішення, нашій команді міністерства юстиції, що працювала заради цього результату. Справедливість – крок за кроком – захистимо.

Є сьогодні й новий пакет оборонної підтримки від Сполучених Штатів на понад 2 мільярди доларів. Ракети для «Петріотів» та інших систем ППО, посилення нашого захисту на землі, посилення міцності всіх наших воїнів. Дякую вам, пане Президенте Байден, дякую обом партіям Конгресу й усім американцям, які хочуть перемоги свободи так само, як і українці.

Звичайно, протягом дня отримую доповіді щодо рятувальної операції на Херсонщині та Миколаївщині, щодо стану Каховського водосховища – фактично його залишків.

Колосальна кількість проблем. Але працюємо над їх подоланням на всіх можливих рівнях. І головне – зараз є суспільний потенціал, щоб це зробити.

Дбати одне про одного, працювати в єдності, захищати людей і життя. Це наші принципи, принципи України, що бореться. Вони зараз діють на сто відсотків ці наші принципи. І я впевнений: хоч би як було складно, ми здолаємо наслідки і цієї катастрофи, і всього російського зла.

Я дякую всім у світі, хто вже допомагає і хто запитує в України, як допомогти. Дякую всім, хто вже бере участь у рятувальній операції, хто так, як може, допомагає людям. Людям, тваринам, всьому живому. Дякую й усім, хто спонукає міжнародні організації, іноземних лідерів, інші держави бачити, що відбулося, і називати речі своїми іменами. Російські терористи повинні відповідати за все, що вони накоїли.

І окремо – для наших воїнів, для всіх, хто цими днями в особливо важких боях.

Бачимо ваш героїзм, і ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя – життя, яке справді є життям України. Бо настільки Україна вільна, наскільки ви, наші воїни, сильні. Настільки Україна захищена, наскільки ви, наші воїни, результативні.

Кожен і кожна, хто бʼється зараз, – це Україна, яка бʼється. Дякую вам за це! Слава всім, хто воює й працює заради нашої держави!

Слава Україні!