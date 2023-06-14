Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Щойно говорив із Президентом Польщі Анджеєм Дудою – годинна розмова, передусім безпекова тематика. Ситуація на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. Подякував за виконання попередніх оборонних домовленостей.

Звичайно, у кожній розмові приділяємо значну увагу довгостроковій безпеці та гарантіям миру, і не лише для нас. І завжди результативно.

Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО. І це об’єктивна потреба. Ми разом напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі. Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо й можемо їх знешкодити. Дякуємо Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО.

Не лише сьогодні, а й протягом усього тижня дуже предметно готуємося до Конференції з відновлення України, яка вже наступного тижня відбудеться в Лондоні. Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об’єднає і політичні, і бізнесові зусилля заради відновлення нашої країни та нормального життя наших людей. Ключовий український принцип – простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться. Все відбудуємо, все відновимо, і вже точно знаємо, які кроки в якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію й нашою відбудовою. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде.

Щодня, готуючись до цієї лондонської конференції, проводимо тривалі й глибокі підготовчі наради – всі потрібні державні інституції залучаються, різного рівня. І робимо все, щоб під наше бачення, українське бачення – як і завжди, змістовне – був підготовлений і відповідний рівень міжнародних домовленостей.

Продовжуємо й нашу комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі – з «Калібрів». Десятки компонентів цих «Калібрів» поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи – з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет.

Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема й воїнів Повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Також нагородами відзначені наші розвідники та військовослужбовці Збройних Сил – бойових бригад і підрозділів. Загалом 331 воїн. 331 героїчне життя.

Будь ласка, завжди пам’ятайте, що ми всі в Україні зобов’язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу й незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин і чоловіків усіх тих, хто став на захист держави, – це безумовно. Вдячність цим людям – це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня.

Дякую всім, хто воює й працює заради нашої перемоги! Особливо дякую кожному й кожній, хто зараз у боях на сході та півдні нашої держави відкриває Україні стратегічний простір, простір руху до перемоги. Дякую всім, хто зараз і в наступі, і в обороні, хто штурмує позиції окупантів і хто відбиває їхні штурми, – дякую всім вам, воїни, за хоробрість, за стійкість та за кожен метр результату!

Слава нашим героям!

Слава Україні!