Кожен наш воїн, кожен новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше – звернення Президента Володимира Зеленського

16.06.2023 23:28 44

Дорогі українці, дорогі українки!

Сьогодні був довгий день. Багато подій, багато новин. Зустріч у спеціальному форматі – Україна плюс країни Африки. Тривалі дискусії… Формула миру, безпекові питання, зерно, наші спільні можливості захистити принципи та цілі Статуту ООН, захистити нації від агресій. Закликав лідерів і держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо. Україну чутимуть в усьому світі, і весь світ ми залучимо до реалізації формули миру. Непросто, але ми працюємо.

Був сьогодні й випуск курсу в Національному університеті оборони України. Я мав честь привітати наших офіцерів. Дуже приємно.

Особливо вдячний нашим силам ППО – кожному і кожній, хто захищає українське небо. Збиті сьогодні російські ракети, зокрема шість балістичних, – це дуже важливо й символічно. Росії нікого не залякати.

І була сьогодні ще одна подія, ще один пункт мого графіка, про який поки не повідомлялося. Це військовий кабінет. Наші командувачі – генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ, усьому свій час. Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов… Окремі кроки.

Дякую всім, хто зараз у бою заради України!

Дякую всім, хто готується увійти в бій!

І дякую всім, хто так сильно, потужно нам допомагає!

Слава Україні!

Ми всіх переможемо!

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

РАКЕТНА АТАКА ПО КИЄВУ / ЗСУ АКТИВНО ВЕДУТЬ КОНТРНАСТУП // Війна. День 478

16.06.2023 19:18 64

НАСЛІДКИ ТЕРАКТУ. У Кривому Розі постраждалі отримають компенсацію

16.06.2023 17:40 63

“ВИШИВАНКА ДЛЯ ПЕРЕМОГИ”. У Дніпрі відкрилась мистецька виставка

16.06.2023 16:51 84

ЗУСТРІЧ У ЛІКАРНІ. Чоловік втік з медзакладу, аби побачити поранену дружину

16.06.2023 16:25 100

БУДУТЬ З РОБОТОЮ. Уряд Німеччини допомагає з працевлаштуванням маріупольцям

16.06.2023 15:44 83

Кількість жертв у Кривому Розі збільшилась до 13

16.06.2023 13:01 77
.