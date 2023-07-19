НА РУЇНАХ! Мешканці Підгородного змушені ремонтувати домівки самотужки

19.07.2023 18:40 47

Не допомогають ані фінансово, ані з ремонтом! Мешканці потрощених внаслідок ракетного удару будинків у Підгородному змушені відновлювати оселі самотужки. Все, кажуть, через бездіяльність місцевої влади. Що на це відповідають чиновники?

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