НА РУЇНАХ! Мешканці Підгородного змушені ремонтувати домівки самотужки

Не допомогають ані фінансово, ані з ремонтом! Мешканці потрощених внаслідок ракетного удару будинків у Підгородному змушені відновлювати оселі самотужки. Все, кажуть, через бездіяльність місцевої влади. Що на це відповідають чиновники?

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