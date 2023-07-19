Новини Новини України НА РУЇНАХ! Мешканці Підгородного змушені ремонтувати домівки самотужки 19.07.2023 18:40 47 Не допомогають ані фінансово, ані з ремонтом! Мешканці потрощених внаслідок ракетного удару будинків у Підгородному змушені відновлювати оселі самотужки. Все, кажуть, через бездіяльність місцевої влади. Що на це відповідають чиновники? Продовжити читання Уперед Є ПОСТРАЖДАЛІ ТА РУЙНУВАННЯ: НАЙМАСОВІША АТАКА ПО ОДЕСІ // Війна. День 511Назад У Кам’янському новий навчальний рік розпочнеться офлайн Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro У Дніпрі тарифи на паркуван ⚠️ Рівень води у ставку-ох Новини області та країни за ❗️Україна спробує відремо Дніпровський спортсмен виб Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському новий навчальний рік розпочнеться офлайн 19.07.2023 19:45 24 Новини Новини України Є ПОСТРАЖДАЛІ ТА РУЙНУВАННЯ: НАЙМАСОВІША АТАКА ПО ОДЕСІ // Війна. День 511 19.07.2023 17:36 55 Mіські новини Новини ВІДНОВЛЕНІ БУДИНКИ. У Дніпрі відремонтували майже всі домівки, що постраждали від ракетних атак 19.07.2023 12:34 61 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.07.2023 19.07.2023 8:57 28 Новини Новини України Покарати Росію за терор – це історичне завдання сучасного покоління лідерів світу – звернення Президента України 18.07.2023 23:07 105 Mіські новини Новини ПЛІЧ-О-ПЛІЧ. Зруйновані села Херсонщини допоможе відновити Дніпропетровська область 18.07.2023 17:47 166