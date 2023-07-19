Mіські новини Новини У Кам’янському новий навчальний рік розпочнеться офлайн 19.07.2023 19:45 184 Новий навчальний рік більшість шкіл Кам’янського розпочнуть у традиційному офлайн режимі. Тож, першого вересня близько 25 тисяч учнів міста знову повернуться за парти Продовжити читання Уперед НА РУЇНАХ! Мешканці Підгородного змушені ремонтувати домівки самотужкиНазад Російський терор зачіпає всіх; кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності – звернення Президента України Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ⚠️ Рівень води у ставку-ох "Річ у тому, вважає професор #пронікополь від 20.07.23 Два «золота» та одне «срібл Дніпропетровщина отримала Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Лікарні Кам’янського готують до опалювального сезону 21.07.2023 19:19 46 Новини Новини України ВОДА – КРИВОМУ РОГУ. Перша гілка водопостачання запрацює у серпні 21.07.2023 18:05 59 Mіські новини Новини НЕБЕЗПЕЧНІ ГРИБИ! Дитина отруїлась мухоморами, які замовила в інтернеті 21.07.2023 17:27 78 Новини Новини України КАЛІБРИ ПО ЗЕРНОСХОВИЩУ ОДЕСИ / НА ЗАПОРІЖЖІ Є ЗАГИБЛІ НА ПІДПРИЄМСТВІ // Війна. День 513 21.07.2023 16:45 67 Новини Новини України МОБІЛЬНІ ЛАЗНІ. Для військових передали пересувні душові 21.07.2023 12:52 72 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.07.2023 21.07.2023 8:47 40