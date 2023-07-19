У Кам’янському новий навчальний рік розпочнеться офлайн

19.07.2023 19:45 184

Новий навчальний рік більшість шкіл Кам’янського розпочнуть у традиційному офлайн режимі. Тож, першого вересня близько 25 тисяч учнів міста знову повернуться за парти

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