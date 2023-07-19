Російський терор зачіпає всіх; кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Протягом усього дня – максимум уваги ліквідації наслідків удару російських терористів по Одесі, по громадах в області, по Чорноморську, по наших портах. Це була чи не найбільша за весь час повномасштабної війни спроба Росії завдати болю Одесі. Дякувати ППО й усім нашим захисникам неба, наслідки цього удару все ж менші, ніж могли б бути. З кожним таким ударом ми звертаємося до партнерів знову й знову: повітряний щит України потребує посилення.

Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані сьогодні, зберігається близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який уже давно мав би бути доставлений у країни-споживачі в Африці, в Азії. В портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає – російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор.

Я вдячний усім нашим воїнам, які захищають нашу державу від таких ударів. Вдячний усім рятувальникам, медичним працівникам, працівникам комунальних підприємств, місцевій владі, волонтерам, які допомагають нашим людям долати наслідки терору. Одещина, Херсонщина, Житомирщина, Кіровоградська область. Запоріжжя, Харківщина, Донеччина. Всюди, де були обстріли, ракетні та дронові удари. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто допомагає рятувати життя!

Сьогодні вранці на селекторі мені доповідали і військові, і МВС, інші урядовці, профільний заступник керівника Офісу з регіональної політики. У громадах, які постраждали від ударів цієї ночі, вже почалися першочергові ремонтні роботи.

Провів сьогодні переговори з головою уряду Ірландії – він був в Україні з візитом. Ірландія – один із найбільш енергійних наших партнерів у Європі. І хоч країна нейтральна, ірландці не залишаються нейтральними до моральних викликів. В умовах такої агресії вони чітко – на світлому боці історії і допомагають нам як політично, так і безпеково, економічно, санкціями. Дуже важлива гуманітарна підтримка. Сьогодні ми обговорили наші подальші спільні кроки, зокрема те, що стосується Формули миру, Глобального саміту миру. Дякую Ірландії за підтримку нашої позиції і щодо зернової ініціативи.

Провів зустріч і з керівницею USAID, Агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів, Самантою Пауер. Напередодні вона була в Одесі й абсолютно розуміє і значення наших портів для продовольчої безпеки світу, і російську загрозу світовій стабільності. Ми детально обговорили сьогодні можливості захисту нашої інфраструктури, нашу глобальну роль. І дуже важливо, що USAID готове й надалі працювати з Україною для підтримки економічної активності в нашій країні, розвитку підприємств, підтримки робочих місць. Вдячний за цю підтримку!

І ще одне.

Вже активно готуємося до міжнародних заходів, які заплановані на серпень і вересень. Зокрема, провів сьогодні велику нараду щодо підготовки саміту Кримської платформи рівня лідерів держав і парламентського рівня. Точно знаємо, що саміт буде змістовним і Крим стане ще ближчим до повернення у вільний світ, ще ближчим до звільнення від окупації. Уся українська земля і всі українські люди мають бути вільними.

Слава всім, хто бореться заради України та свободи!

Я дякую всім у світі, хто допомагає!

Слава Україні!