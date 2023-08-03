Новини Новини України Є ЗАГИБЛІ І ПОСТРАЖДАЛІ: окупанти обстрілюють Херсонщину і Запоріжжя // Війна. День 526 03.08.2023 17:03 27 Окупанти атакували собор у Херсоні. Вбили мирного жителя у Запорізькій області. Тим часом ЗСУ витісняють ворога та просуваються під Вугледаром. А в окупованому Криму все стабільно. Вже другий тиждень поспіль вибухи та прильоти Продовжити читання Уперед БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА. 4 комунальні заклади отримали генератори Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Instagram post 17997114284017389 ⚠️ Рівень води у ставку-ох #прокривийріг Вибух у Марганці / Скандал з Через річку Базавлук перек ❤️🌻Замість букета квітів В Дію повернули зміну місця Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА. 4 комунальні заклади отримали генератори 03.08.2023 16:41 39 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.08.2023 03.08.2023 8:49 28 Новини Новини України Закарпаття буде одним із драйверів розвитку для всієї України – звернення Президента Володимира Зеленського 02.08.2023 21:48 108 Новини Новини України НІЧНА АТАКА ДРОНАМИ: є руйнування на Київщині та Одещині // Війна. День 525 02.08.2023 16:55 123 Mіські новини Новини СКАНДАЛ З ВІСЬККОМОМ. Начальника ТЦК області підозрюють у незаконному збагаченні 02.08.2023 16:07 330 Mіські новини Новини ТИЖДЕНЬ БЕЗ ГАЗУ. У Кам’янському мешканці багатоповерхівки залишились без блакитного палива 02.08.2023 15:30 146