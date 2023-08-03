Є ЗАГИБЛІ І ПОСТРАЖДАЛІ: окупанти обстрілюють Херсонщину і Запоріжжя // Війна. День 526

03.08.2023 17:03 27

Окупанти атакували собор у Херсоні. Вбили мирного жителя у Запорізькій області. Тим часом ЗСУ витісняють ворога та просуваються під Вугледаром. А в окупованому Криму все стабільно. Вже другий тиждень поспіль вибухи та прильоти

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