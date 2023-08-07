Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні / На Донеччині є загиблі // Війна. День 528

07.08.2023 19:24 23

росіяни атакували Херсон. Під завалами загинула жінка. Тероризували Донеччину. Там вбили двох мирних. А на окупованих територіях розквітає літня бавовна. Куди на цей раз поцілили ЗСУ?

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