ПАТРІОТИЧНІ СХОВИЩА. У Нікополі на бетонних укриттях з’явились малюнки

07.08.2023 20:23 30

Голуб із прапором, українські козаки з шаблями та соняшники. У Нікополі на бетонних укриттях з’явились патріотичні малюнки. Їх створив місцевий художник. Усього розмалював шість сховищ. Як вони нині виглядають та що кажуть місцеві?

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