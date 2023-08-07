Mіські новини Новини ПАТРІОТИЧНІ СХОВИЩА. У Нікополі на бетонних укриттях з’явились малюнки 07.08.2023 20:23 30 Голуб із прапором, українські козаки з шаблями та соняшники. У Нікополі на бетонних укриттях з’явились патріотичні малюнки. Їх створив місцевий художник. Усього розмалював шість сховищ. Як вони нині виглядають та що кажуть місцеві? Продовжити читання Уперед Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні / На Донеччині є загиблі // Війна. День 528 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Переправляють поранених ві ⚠️ Рівень води у ставку-ох 🔥Із 7 по 9 серпня на територ 🕗 СЬОГОДНІ! 20:00 🎙 Подкаст Підготуватись до зовнішньо Новини за хвилину від 04.08.23 Спортсмен з Дніпропетровщи Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні / На Донеччині є загиблі // Війна. День 528 07.08.2023 19:24 38 Mіські новини Новини ПЕРЕЖИТИ СПЕКУ. У Дніпрі встановлюють поїлки для тварин 07.08.2023 16:08 98 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.08.2023 07.08.2023 9:22 72 Новини Новини України Україні потрібна сила й максимальна зосередженість на досягненні перемоги – звернення Президента Володимира Зеленського 06.08.2023 21:20 98 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.08.2023 06.08.2023 8:50 105 Новини Новини України Міжнародний порядок, заснований на правилах і порушений російською агресією, має бути відновлений – звернення Президента України 05.08.2023 21:31 104