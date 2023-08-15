ПОБУТ ЗАХИСНИКІВ. Бійці ТРО показали, як живуть на фронті

15.08.2023 15:54 8

Облаштували каналізацію, світло та спальні місця. Вже понад рік, як бійці Окремої бригади ТРО Дніпра закріпились в одному із селищ Донеччини. Тут тримають позиції та налагоджують свій побут. Як живуть поруч із лінією фронту?

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