ПОБУТ ЗАХИСНИКІВ. Бійці ТРО показали, як живуть на фронті

Облаштували каналізацію, світло та спальні місця. Вже понад рік, як бійці Окремої бригади ТРО Дніпра закріпились в одному із селищ Донеччини. Тут тримають позиції та налагоджують свій побут. Як живуть поруч із лінією фронту?

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