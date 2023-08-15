Новини Новини України ПОБУТ ЗАХИСНИКІВ. Бійці ТРО показали, як живуть на фронті 15.08.2023 15:54 8 Облаштували каналізацію, світло та спальні місця. Вже понад рік, як бійці Окремої бригади ТРО Дніпра закріпились в одному із селищ Донеччини. Тут тримають позиції та налагоджують свій побут. Як живуть поруч із лінією фронту? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.08.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.08.2023 15.08.2023 8:23 21 Новини Новини України Хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися – звернення Президента України 14.08.2023 22:19 89 Новини Новини України РАКЕТНА І ШАХЕДНА АТАКА НА ОДЕСУ / ХЕРСОНЩИНА І ЗАПОРІЖЖЯ ПІД АТАКОЮ // Війна. День 537 14.08.2023 18:41 98 Mіські новини Новини ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ. Кам’янське закупило обладнання для ТРО 14.08.2023 17:46 111 Mіські новини Новини МАЙБУТНЄ КРАЇНИ. У Дніпрі нагородили найкращих серед молоді 14.08.2023 13:49 108 Mіські новини Новини СОБАКИ-ВОЛОНТЕРИ. Дві такси збирають кошти на машини для ЗСУ 14.08.2023 12:26 103