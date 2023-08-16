Усе те, про що говорили в наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи Генштабу, урядовців і Ставки – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно.

Командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком і Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віце-прем’єр-міністр Федоров і Держспецзв’язок – те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей.

У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону.

Відповідь на такі питання – це й наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, це й робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це «очі» та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками.

Власне, усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки. Очевидні завдання.

Провів сьогодні й тривалу нараду щодо нашої міжнародної активності зараз, у другій половині серпня. Нові пакети оборони. Нові політичні рішення заради України. Підтримка для нашої держави й людей. Цей серпень має бути урожайним для України – це завдання для всієї команди нашої держави, для кожного й кожної, хто працює заради успіху України.

Сьогодні є за що особливо відзначити наших воїнів. 80-та окрема бригада ДШВ – дякую вам, хлопці, за вашу силу під Бахмутом! Взірцева сила, якою можна тільки пишатись. Об’єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють» – дякую вам, воїни, за вашу успішність!

Напрямки відповідальності ОСУВ «Таврія». 23-тя окрема механізована бригада, морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, артилеристи 44-ї бригади – дякую всім вам за дуже добрі результати для України! Молодці, воїни! Жодного дня не зменшуйте своєї потужності!

Окремо хочу відзначити сьогодні українських рятувальників. Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Одеська область, наші порти. Всюди, де цієї доби й не тільки були російські удари. Дуже важливо, що наші люди допомагають одне одному, дбають про тих, хто постраждав, завжди й усюди та за будь-яких обставин рятують життя.

Я дякую всім працівникам ДСНС, медикам і поліцейським, усім військовим, які допомагають, місцевій владі та волонтерам, які працюють заради людей і України. Кожен прояв допомоги зараз – це прояв нашої спільної сили, це не лише наша віра, а наша потужна впевненість, що Україна вистоїть, пройде все це й здобуде перемогу.

І ще одне. Те, що варто почути й побачити зараз усім у світі.

Минулої ночі російські терористи знову вдарили цілеспрямовано по наших портах. По тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної – світової – продовольчої безпеки. Лише за один місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома, сьома масована російська атака. Порт Рені, порт Ізмаїл, порт Південний, порт Одеса, порт Чорноморськ, Миколаїв – кожен російський удар по них – це удар по світових продовольчих цінах, це удар по соціальній і політичній стабільності в Африці, в Азії. Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя, – це їжа на столах у родин. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто й навмисно не бив по безпеці одразу стількох народів.

Треба на це реагувати. Усім! Треба цьому протидіяти – активно, саме спільними зусиллями!

Я дякую всім лідерам і державам, які допомагають Україні захищати нашу державу, а отже, спільну безпеку всіх у світі. ППО для України, зброя для наших воїнів, санкційний, фінансовий та політичний тиск на Росію – це зараз основні речі, які не комусь одному, а всім у світі гарантують безпеку та повернення спокою.

Слава нашим воїнам!

Слава нашому незламному та сильному народу!

Слава Україні!