ДОПОМОГА ДЛЯ ЗСУ. Волонтери Кривого Рогу виготовляють саморобні димові шашки

Аби закрити очі ворогу! Волонтери з Кривого Рогу виготовили 46 тисяч димових шашок для наших військових за спеціальною технологією. Ініціативу підхопили ще з початку повномаштабного вторгнення. Усе, аби допомогти бійцям на фронті здолати ворога

Продовжити читання