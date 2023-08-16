Mіські новини Новини ДОПОМОГА ДЛЯ ЗСУ. Волонтери Кривого Рогу виготовляють саморобні димові шашки 16.08.2023 17:36 58 Аби закрити очі ворогу! Волонтери з Кривого Рогу виготовили 46 тисяч димових шашок для наших військових за спеціальною технологією. Ініціативу підхопили ще з початку повномаштабного вторгнення. Усе, аби допомогти бійцям на фронті здолати ворога Продовжити читання Уперед ЗСУ ЗВІЛЬНИЛИ УРОЖАЙНЕ / АТАКА ПО ЗЕРНОСХОВИЩАХ / 4 ЗАГИБЛИХ НА ДОНЕЧЧИНІ // Війна. День 539 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ЗСУ ЗВІЛЬНИЛИ УРОЖАЙНЕ / АТАКА ПО ЗЕРНОСХОВИЩАХ / 4 ЗАГИБЛИХ НА ДОНЕЧЧИНІ // Війна. День 539 16.08.2023 17:09 55 Mіські новини Новини ДО НАВЧАННЯ ГОТОВІ. У Кам’янському перевірили школи на дотримання норм безпеки 16.08.2023 16:15 59 Mіські новини Новини (не)ПРОФЕСІЙНІ ВІЙСЬКОВІ. Бійці ТРО Дніпра покинули мирні професії заради захисту країни 16.08.2023 13:38 54 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.08.2023 16.08.2023 7:55 30 Новини Новини України Відгуки наших комбатів про бойове застосування техніки та зброї – це те, про що говоритимемо з лідерами держав-партнерів – звернення Президента України 15.08.2023 22:06 85 Новини Новини України МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА ПО УКРАЇНІ: є загиблі // Війна. День 538 15.08.2023 17:46 112