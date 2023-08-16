ДОПОМОГА ДЛЯ ЗСУ. Волонтери Кривого Рогу виготовляють саморобні димові шашки

16.08.2023 17:36 58

Аби закрити очі ворогу! Волонтери з Кривого Рогу виготовили 46 тисяч димових шашок для наших військових за спеціальною технологією. Ініціативу підхопили ще з початку повномаштабного вторгнення. Усе, аби допомогти бійцям на фронті здолати ворога

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