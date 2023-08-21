ПЛІЧ-О-ПЛІЧ. Дніпропетровщина передає Херсонщині насіння для посіву

21.08.2023 19:14 17

Аби люди були з хлібом. Дніпропетровщина передає Херсонщині 300 тонн насіння для посіву. Нині у дорогу вирушили перші фури. У них — пшениця та ячмінь, щоб тамтешні аграрії могли засіяти розміновані поля. Що фермери кажуть про підтримку? І як розподілять допомогу?

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