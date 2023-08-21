Завершуємо історичний візит до держав Північної Європи, маємо дуже потрібні домовленості – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Завершуємо цей візит у держави Північної Європи. Швеція, Нідерланди, Данія. Без перебільшення, історичний візит для України.

Дуже потрібні домовленості зі Швецією, зокрема оборонні.

Будемо виробляти в Україні CV90 – потужні бойові машини. Наші воїни дуже задоволені цими машинами.

Пане Крістерссон, увесь уряд Швеції, увесь шведський народе. Дякую!

Нідерланди – як завжди, продуктивно. І цього разу особливо сильно. 42 літаки F-16 ми можемо отримати для України. Отримаємо.

Дякую тобі, Марку, Прем’єр-міністре, усій твоїй команді, дякую народу Нідерландів!

Данія – ще 19 F-16, плюс розширюємо тренування.

Дякую, Даніє! Дорога Метте, пані Прем’єр-міністр, уся урядова команда. Фолькетинг! Дуже дякую!

Було честю для мене – звернутися до парламенту Данії. Дякую потужним людям Данії!

Наш спільний пріоритет – усіх європейців, – щоб усі народи на всіх континентах могли однаково насолоджуватися безпечним життям. Що більше стабільності у світі, то більше стабільності й у нашому європейському домі.

В усіх трьох країнах говорили про нові пакети оборонної підтримки для воїнів. Про політичну взаємодію. Про Формулу миру – хочу особливо подякувати і Швеції, і Нідерландам, і Данії за підтримку Формули миру. Мир – це завжди результат спільних зусиль. Це завжди безпека в усіх сферах життя. І вона буде: для України, для світу. Росії не вдасться зламати глобальну безпеку.

Окремо хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за підтримку нашої свободи та нашої авіаційної коаліції.

F-16 – літак, зроблений Сполученими Штатами. Дуже важливо, що Президент Байден, його команда… І особливо зусилля його радника з питань національної безпеки Саллівана… Обидві партії Конгресу США, мільйони-мільйони американців підтримують нас у битві за свободу, за незалежність, за наших людей. Дякую, Америко!

Робота політиків – це єдність. Більше єдності. Більше сили. Коли єдність міцнішає, стають досяжними навіть такі речі, які здавалися комусь фантастичними раніше.

F-16 будуть в України. Не зупиняємося. Додамо ще сили нашій державі.

Слава Україні!