Є ЗАГИБЛІ: ОКУПАНТИ ОБСТРІЛЯЛИ ДОНЕЧЧИНУ, ЗАПОРІЖЖЯ ТА ХЕРСОНЩИНУ // Війна. День 544

ЗСУ мають успіхи під селом Роботине, що у Запорізькій області. Про це повідомляють у Міноборони. Всі спроби ворога повернути втрачені позиції – провалились. Звільнили наші військові і три кілометри навколо Бахмута. Тим часом, окупанти продовжують вбивати мирних. Вихідними росіяни ракетою вдарили по Драмтеатру у Чернігові. Серед загиблих – шестирічна дитина. Атакували й інші регіони. Більше подробиць про ситуацію за добу – у нашому дайджесті

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