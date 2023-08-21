ДЕРУСИФІКАЦІЯ ВУЛИЦЬ. У Дніпрі перейменували ще 20 топонімів

21.08.2023 13:10 32

Без російських назв на мапі України. У Дніпрі перейменували ще 20 вулиць і провулків. Зокрема, замість Дальноуральської тепер новий топонім: на честь британського журналіста Гарета Джонса. Чим він відомий? І що про нього знають дніпряни?

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