ДЕРУСИФІКАЦІЯ ВУЛИЦЬ. У Дніпрі перейменували ще 20 топонімів

Без російських назв на мапі України. У Дніпрі перейменували ще 20 вулиць і провулків. Зокрема, замість Дальноуральської тепер новий топонім: на честь британського журналіста Гарета Джонса. Чим він відомий? І що про нього знають дніпряни?

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