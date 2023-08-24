НЕЗАЛЕЖНА КУЛЬТУРА. Музика, театри, кіно, архітектура, мистецтво сучасної України

24.08.2023 16:55 75

Поезія та музика, архітектурні та художні пам’ятки, визначні місця та постаті! Те, чим ми пишаємося та прославляємо Україну на міжнародній арені. Розберемо на деталі, з чого складається незалежна культура!

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